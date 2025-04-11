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Костин оценил финансовое положение ОСК

Костин заявил о стабилизации финансового положения ОСК
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Пресс-служба ОСК

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью телеканалу «Россия 1» о стабилизации финансового положения компании.

Костин сообщил, что ОСК работает стабильно и выполняет как коммерческие заказы, так и контракты на строительство кораблей для ВМФ России. Он также отметил рост объемов производства ОСК в текущем году и планы по строительству двух новых верфей в течение ближайших 5-7 лет, подчеркнув необходимость государственной поддержки для реализации этих проектов.

По его словам, разработанная стратегия позволила корпорации преодолеть предыдущие финансовые трудности и сохранить свою устойчивость.

До этого Объединенная судостроительная корпорация выступила против использования ветхих и устаревших судов в российских водах. Как уточнили в ОСК, корпорация готова предоставить потребителям унифицированные проектные решения и часть производственных мощностей верфей для обновления используемых судов.

Ранее в России отменили сделку по вхождению судоверфи «Звезда» в контур ОСК.

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