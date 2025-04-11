Житель Белгородской области погиб от удара украинского беспилотника

Гладков сообщил о смерти мужчины из-за удара БПЛА по грузовику под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик в Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по грузовому автомобилю в районе села Мешковое в Шебекинском округе. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он.

Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего.

10 апреля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали сразу четыре района Белгородской области. Так, на хуторе Рябики Валуйского округа БПЛА атаковал территорию сельхозпредприятия. В селе Илек-Кошары Ракитянского района на территории сельхозпредприятия от удара дрона поврежден легковой автомобиль. Среди местных жителей никто не пострадал.

8 апреля в Яковлевском округе области на участке автодороги Томаровка — Ракитное украинскими войсками был обстрелян автомобиль, пострадал человек.

Ранее белгородское село частично обесточило после обстрела ВСУ.