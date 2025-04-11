Дагестанец обманул родителей, чтобы попасть на СВО

Дагестанец Иса Шахбанов обманул семью, чтобы отправиться на СВО. Его историю приводит Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Мужчина знал, что родственники не разрешат ему воевать, а потому решил уехать подписывать контракт с министерством обороны в другой регион под предлогом поездки за продуктами. На тот момент ему был 21 год. После обучения в Чечне Иса отказался от выполнения заданий в тылу и оказался на передовой, под Бахмутом, где получил тяжелое ранение.

До этого телеканал «Царьград» рассказал, что семья бойца СВО Винникова потратила год, чтобы выяснить его судьбу.

Винникова направили вместе с другими бойцами удерживать высоту в районе Белогоровки. Он с сослуживцами должен был пройти по коммуникативной трубе и выйти в тыл ВСУ. Труба была заминирована, боец получил серьезные ранения, позже на него налетели дроны ВСУ и сбросили снаряды.

Ранее экс-вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия.