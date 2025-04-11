Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дагестанец обманул родителей, чтобы попасть на СВО

«Герои спецоперации Z»: дагестанец обманул семью и отправился на СВО
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Дагестанец Иса Шахбанов обманул семью, чтобы отправиться на СВО. Его историю приводит Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Мужчина знал, что родственники не разрешат ему воевать, а потому решил уехать подписывать контракт с министерством обороны в другой регион под предлогом поездки за продуктами. На тот момент ему был 21 год. После обучения в Чечне Иса отказался от выполнения заданий в тылу и оказался на передовой, под Бахмутом, где получил тяжелое ранение.

До этого телеканал «Царьград» рассказал, что семья бойца СВО Винникова потратила год, чтобы выяснить его судьбу.

Винникова направили вместе с другими бойцами удерживать высоту в районе Белогоровки. Он с сослуживцами должен был пройти по коммуникативной трубе и выйти в тыл ВСУ. Труба была заминирована, боец получил серьезные ранения, позже на него налетели дроны ВСУ и сбросили снаряды.

Ранее экс-вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами