В Минобороны РФ рассказали об атаках ВСУ на энергетику за минувшие сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток нанесли удары по 11 объектам энергетической инфраструктуры на российской территории. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
По информации ведомства, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дважды атаковали Луганскую народную республику (ЛНР). В результате в регионе произошло отключение двух высоковольтных линий электропередачи.
«Без электроснабжения оставалось промышленное предприятие «Стахановский завод ферросплавов», — говорится в заявлении.
Кроме того, по одному объекту были атакованы в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. В последнем регионе зафиксировали неполадки на высоковольтной линии ГУП «Таврия-Энерго» с последующим отключением электроснабжения на одной из местных мини-котельных.
В Херсонской области ударам подверглась электрическая подстанция, из-за чего без света временно остались около 5000 бытовых потребителей. Также в результате атаки со стороны ВСУ произошло отключение высоковольтной линии электропередачи в Курской области.
«Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе», — отмечается в публикации.
В свою очередь, в Брянской области атакам подверглись энергетические объекты в населенных пунктах Светова и Страчово. В обоих случаях произошло отключение комплексных трансформаторных подстанций.
Еще одна высоковольтная линия электропередачи получила повреждения в Краснодарском крае. При этом в Брянской области урон получили электрическая подстанция в городе Грайворон и распределительный надземный стальной газопровод низкого давления в городе Шебекино.
Ранее в ООН заявили о недоговороспособности Украины из-за нарушения моратория на удары по энергетическим объектам.