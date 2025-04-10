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В Минобороны РФ рассказали об атаках ВСУ на энергетику за минувшие сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки 11 раз нарушили мораторий на удары по энергообъектам
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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток нанесли удары по 11 объектам энергетической инфраструктуры на российской территории. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дважды атаковали Луганскую народную республику (ЛНР). В результате в регионе произошло отключение двух высоковольтных линий электропередачи.

«Без электроснабжения оставалось промышленное предприятие «Стахановский завод ферросплавов», — говорится в заявлении.

Кроме того, по одному объекту были атакованы в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. В последнем регионе зафиксировали неполадки на высоковольтной линии ГУП «Таврия-Энерго» с последующим отключением электроснабжения на одной из местных мини-котельных.

В Херсонской области ударам подверглась электрическая подстанция, из-за чего без света временно остались около 5000 бытовых потребителей. Также в результате атаки со стороны ВСУ произошло отключение высоковольтной линии электропередачи в Курской области.

«Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе», — отмечается в публикации.

В свою очередь, в Брянской области атакам подверглись энергетические объекты в населенных пунктах Светова и Страчово. В обоих случаях произошло отключение комплексных трансформаторных подстанций.
 
Еще одна высоковольтная линия электропередачи получила повреждения в Краснодарском крае. При этом в Брянской области урон получили электрическая подстанция в городе Грайворон и распределительный надземный стальной газопровод низкого давления в городе Шебекино.

Ранее в ООН заявили о недоговороспособности Украины из-за нарушения моратория на удары по энергетическим объектам.

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