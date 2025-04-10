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ВСУ обстреляли объект «Газпрома» в Белгородской области

ВСУ открыли огонь по объекту «Газпрома» в Шебекино Белгородской области
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по объекту «Газпрома» в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны России.

«Девятого апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в Шебекино на ул. Веселая поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород». 10 апреля в 05.29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в Луганской народной республике остался без электроснабжения Стахановский завод ферросплавов из-за атаки украинского беспилотника, повредившего ЛЭП.

Также пресс-служба министерства обороны РФ подвела итог обстрелам ВСУ по российской энергетической инфраструктуре в течение суток — Вооруженные силы Украины нанесли 11 ударов.

Ранее в ООН заявили о недоговороспособности Украины из-за нарушения моратория на удары по энергетическим объектам.

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