ТАСС: подлодку «Пермь» с «Цирконами» передадут ВМФ России в 2026 году

Атомная подводная лодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет передана Военно-морскому флоту России в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил источник.

«До этого в конце 2024-го или начале 2025 года АПЛ выйдет на испытания», — рассказал собеседник информагентства.

Накануне президент России Владимир Путин по видеосвязи выступил на церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Также глава государства добавил, что страна и дальше будет наращивать свой боевой потенциал.

Командующий Балтийским флотом в 2001-2006 годах адмирал Владимир Валуев заявил, что фрегат «Адмирал Горшков» станет основой боевой мощи России.

В свою очередь британская газета Express написала, что развертывание Россией ракет «Циркон» создаст угрозу морской обороне НАТО.