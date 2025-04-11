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Неверная жена бойца СВО получила выплаты после его смерти

Жена бойца СВО не скрывала измен мужу и получила выплаты после его смерти
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Жена участника специальной военной операции (СВО), которая не скрывала измен мужу, получила положенные выплаты от Минобороны, несмотря на бракоразводный процесс. Об этом рассказала активист и волонтер Анастасия Кашеварова в Telegram.

Боец отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Варяг» женился на 21-летней девушке прошлым летом. По словам родственников мужчины, молодожены не прожили вместе и месяца. Почти сразу после свадьбы мужчина отправился в зону боевых действий в Курской области. В это время супруга бойца, как утверждает активистка, выкладывала откровенные видео с другими мужчинами. Одно из них опубликовала Кашеварова.

Военный подал на развод, узнав о неверности супруги, однако решение не успело вступить в силу — мужчины не стало. В связи с этим девушка, как уточняется, получила положенные средства. Реализовав часть его имущества, она улетела в Египет. Известно, что мать погибшего подала в суд.

7 апреля сообщалось, что Семья бойца СВО потратила целый год, чтобы выяснить его судьбу и получить награду. После начала спецоперации он подписал контракт с Минобороны РФ, но попал в боевое подразделение и на фронт только спустя год. Позднее Илья Винников был ранен и получил медаль «За отвагу».

После восстановления Винникова направили вместе с другими бойцами удерживать высоту в районе Белогоровки. Он с сослуживцами должен был пройти по коммуникативной трубе и выйти в тыл украинской армии. Труба была заминирована, боец получил серьезные ранения, позже на него налетели дроны ВСУ и сбросили снаряды.

Тело солдата не могли эвакуировать, так как территория находилась под контролем ВСУ. Спустя год родственникам Винникова передали его награды.

Ранее сестре бойца СВО отказали в выплате из-за гражданства брата.

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