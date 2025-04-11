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Минобороны сообщило о перехвате 30 беспилотников в Курской и Белгородской областях

Минобороны: силы ПВО сбили 30 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщило российское Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 — над территорией Курской области и пять — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области, в результате чего пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка, сообщал глава региона Александр Богомаз.

Кроме того, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, при атаке пострадал водитель — его доставили в районную больницу.

Ранее после удара ВСУ по высоковольтной линии в Курской области завели дело о теракте.

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