Минобороны Эстонии: Киев в скором времени получит 10 тысяч «натовских» снарядов

В ближайшие дни Украина получит 10 тысяч 155-миллиметровых снарядов, произведенных странами НАТО, сообщил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур. Его цитирует РИА Новости.

«На этой или следующей неделе мы поставим десять тысяч [снарядов], также в эти недели поставим <...> питание для солдат», — рассказал министр.

Он также ответил на вопрос о возможной отправке «миротворцев» на Украину. По словам Певкура, соответствующий план находится на стадии разработки.

8 апреля украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что в стране в конце 2025 года могут закончиться средства на выплаты зарплат бойцам ВСУ. По его данным, минобороны Украины потратило деньги, выделенные на зарплаты солдатам, на закупку снарядов. Чтобы украинские военные не остались без выплат, Киеву придется увеличить оборонные расходы на 200 млрд гривен (около 417 млрд рублей).

Издание напомнило, что в 2024 году для покрытия дефицита бюджета были повышены налоги для граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит дополнительные €335 млн на снаряды для Украины.