Военному ВСУ дали 15 лет за теракты в Курской области

СК: военный ВСУ получил 15 лет колонии за теракты в Курской области

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы украинского военного за теракты против мирного населения Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее цитирует ТАСС.

Петренко уточнила, что речь идет о военнослужащем 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Борисе Николенко.

«Он признан виновным в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). <…> Приговором суда Николенко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима», — сказала она.

Как установил суд, осенью прошлого года Николенко в составе 47-й отдельной механизированной бригады незаконно вторгся на территорию России. В Глушковском районе Курской области он запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению, рассказала представитель СК.

В конце марта двоим украинским военным дали по 14 лет колонии за теракт в Курской области. Как установил суд, в сентябре прошлого года Анатолий Смитюха и Сергей Магула с оружием вторглись на территорию Российской Федерации.

В селе Веселое Курской области они запугивали местных, занимали дома, препятствовали эвакуации гражданского населения, а также, по данным суда, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Фигурантов задержали российские военные.

Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор инженеру-конструктору ОПК за госизмену.