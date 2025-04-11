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Стало известно о попытке прорыва штурмовиков ВСУ в Белгородскую область

«СВ»: ВСУ группой из 40 штурмовиков пытались прорваться в Белгородскую область
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Gleb Garanich/Reuters

Сорок штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с группировкой войск «Север».

«Штурмовая группа по оперативному вскрытию и уничтожению на территории России. «Северяне» продолжают зачистку лесных массивов», — говорится в сообщении.

По данным канала, потери противника составили 30 солдат, остальные военные ВСУ бежали. Несмотря на численные потери, командование украинской армии продолжает увеличивать количество штурмовых групп, что приводит к концентрации большого количества бойцов на одной территории.

10 апреля сообщалось, что подразделения ВСУ трижды пытались прорваться в Белгородскую область. Попытки прорыва на российскую территорию осуществлялись в районах сел Поповка и Демидовка Краснояружского района. Для нападения украинские войска концентрировались в районе сел Миропольское и Петрушевка Сумской области, где по ним и был нанесен удар.

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.

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