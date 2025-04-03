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Дания выделит Украине пакет помощи для усиления ПВО и ВВС

МО Дании: Копенгаген выделит Киеву пакет помощи на $1 млрд
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Дания выделит Украине пакет помощи на $1 млрд для усиления систем противовоздушной обороны (ПВО) и военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщает пресс-служба минобороны Дании.

По данным ведомства, правительство Дании провело консультации с комиссией по внешней политике о 25-м пакете помощи.

«Этот пакет обеспечивает военную поддержку Украине на общую сумму 6,7 миллиарда крон (968 миллионов долларов. — ред.) на период с 2025 по 2027 год... ПВО, артиллерия и экономические рамки для поддержки ВВС Украины», — говорится в сообщении министерства.

До этого глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выделит Украине еще более €11 млрд военной помощи до 2029 года включительно, в том числе €3 млрд в этом году.

Великобритания также выделила Украине £236,8 млн (около 25,6 млрд рублей) за 2024—2025 годы.

Ранее в Британии оценили возможность отправки истребителей Typhoon на Украину.

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