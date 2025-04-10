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В Генштабе ВСУ ответили на слухи об отставке командующего беспилотными силами

Генштаб ВСУ опроверг данные об отставке командующего СБС Сухаревского
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Информация об отставке командующего Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Вадима Сухаревского не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале заявил Генштаб украинской армии.

«Информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВСУ не соответствует действительности», — заявили в Генштабе.

При этом там добавили, что на самом деле рассматривали кандидатуру Сухаревского на пост командира одного из корпусов. Однако в настоящий момент он продолжает исполнять свои обязанности руководителя СБС ВСУ.

До этого бывший начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Богдан Кротевич призвал главкома ВСУ Александра Сырского уйти в отставку. По его мнению, Сырский не сделал почти ничего для успеха украинской армии в зоне проведения боевых действий.

Кротевич отметил, что главком ВСУ был слишком сосредоточен на вторжении в Курскую область, упустив из внимания другие стратегически важные направления. В частности, военный указал на огромные проблемы, которые наблюдаются в обороне Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике.

Ранее стало известно, что главком ВСУ получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.

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