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Главком ВСУ получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии

Главком ВСУ Сырский получил от Зеленского карт-бланш на смену кадров в армии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Президент подчеркнул, что все украинские командиры должны «знать и чувствовать фронт», а также понимать реальные потребности.

Зеленский добавил, что ждет от нового главкома ВСУ конкретные предложения по дальнейшим действия, когда Сырский вернется с фронта

До этого Зеленский заявил, что в войсках Украины проводится аудит на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки, назвав это решение профессиональным и единственно верным. По его словам, Россия теряла при штурме больше людей, но у нее лучше оружие, поэтому украинцы не выстояли. При «относительно контролируемом» отходе часть солдат попала в плен. В ВСУ ожидают впереди сложных боев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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