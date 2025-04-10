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Российские ракеты ударили по месту скопления боевиков ВСУ в Курской области

В Курской области нанесен ракетный удар по пунктам управления БПЛА и бойцам ВСУ
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Офис президента Украины

Военные Вооруженных сил (ВС) России нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и украинским военным в приграничных районах Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Отмечается, что воздушная и наземная разведки заранее выявили цели, а после российские подразделения нанесли удар при помощи ракетных комплексов.

«Все выявленные вражеские цели были уничтожены», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», на данный момент продолжаются ожесточенные бои в Курской и Сумской областях, на границе РФ с Украиной. Под контролем Вооруженных сил Украины по-прежнему остается небольшой участок российских территорий.

8 апреля войска ВС РФ приступили к штурму села Горналь и хутора Олешня в курском приграничье. Как сообщил источник в российских силовых структурах, это два оставшихся под контролем ВСУ населенных пункта в регионе.

Ранее Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область.

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