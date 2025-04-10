В силовых структурах оценили важность взятия Журавки в Сумской области для ВС РФ

Взятие под контроль населенного пункта Журавка в Сумской области позволило российским войскам приблизиться к одному из хабов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«РФ расширяет зону контроля в Сумской области. Наши бойцы таким образом приближаются к Юнаковке», — сказал он.

По словам источника агентства, Юнаковка — один из хабов украинских формирований. Через этот населенный пункт шло все снабжение группировки ВСУ в Курской области, пояснил он.

10 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Журавка в Сумской области. В соответствующих сражениях принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике шести бригад ВСУ в Курской области. Подвергшиеся ударам позиции украинских войск находились в районе хутора Олешня и села Горналь — последних двух населенных пунктов в приграничном регионе, которые остаются под контролем ВСУ.

Ранее в силовых структурах рассказали о попытках украинских солдат сбежать с оставшихся позиций в Курской области.