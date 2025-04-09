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Российские силы ПВО сбили 333 беспилотника

Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили 333 беспилотника
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны сбили 333 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Из них 158 беспилотников были сбиты вне зоны специальной военной операции (СВО).

Также средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины с применением 8 беспилотных летательных аппаратов совершили атаку по компрессорной станции «Кореновская» Кореновского района Краснодарского края. По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать станцию с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля. В министерстве уточнили, что все украинские беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) и огневыми группами. Ущерба станции не было допущено. В Минобороны назвали атаку по международному энергетическому объекту «намеренной».

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

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