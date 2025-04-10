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Россиянина, потерявшего ноги на СВО, отправили учиться в автошколу

Москалькова: потерявшего ноги на СВО бойца отправили в автошколу в Ставрополь
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что бойца, потерявшего ноги в зоне спецоперации, отправили учиться в автошколу в Ставрополь.

По словам омбудсмена, военнослужащий обратился с просьбой помочь ему адаптироваться к мирной жизни. Мужчина потерял обе ноги при выполнении воинского долга.

Москалькова уточнила, что мужчине оперативно помогли представители фонда «Защитники Отечества». Они также помогли мужчине приспособить его квартиру для маломобильных граждан.

«Сейчас мужчина обучается в автошколе ДОСААФ г. Ставрополя вождению автомобиля с ручным управлением, а когда сдаст на права — получит машину, адаптированную под его нужды», — поделилась она.

До этого Москалькова сообщала, что регулярно обращается к украинской стороне по вопросу возвращения остающихся в Сумах жителей Курской области.

28 марта, с территории Украины в Россию были возвращены 25 жителей Курской области.

19 марта Москалькова сообщила, что российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, находящихся в украинском городе Сумы.

Ранее Москальковой заявила, что российская сторона неоднократно обращалась с требованием репатриации граждан РФ.

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