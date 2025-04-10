Итальянская компания отказалась считать самолет НАТО М-346 созданным русскими

Итальянская компания Leonardo отказалась признавать, что самолет НАТО М-346 создан русскими. Об этом пишет издание Defense News.

«Итальянская компания Leonardo расхваливает европейское происхождение своего учебно-тренировочного самолета М-346 после того, как британские газеты заявили, что он создан на основе российской конструкции», — говорится в сообщении.

По данным издания, итальянские представители в период с 1993 по 2000 год работали с российской компанией «Яковлев», однако позже команду распустили и каждая фирма начала производить собственные самолеты.

Представители Leonardo при этом заверили, что M-346 был «спроектирован и произведен в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО». Они подчеркнули, что пилоты со всего мира уже прошли обучение на этом лайнере.

До этого российская компания «Яковлев» сообщила, что первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске. В публикации отмечается, что в текущий момент проводится комплектация самолетов системами и агрегатами.

Ранее сообщалось, что в России модифицируют Ил-76.