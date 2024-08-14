В РФ модифицируют Ил-76

Росавиация выдала сертификат типа на две модификации транспортного самолета Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Действие документа распространяется на самолеты Ил-76ТД-90 и Ил-76ТД-90ВД», — говорится в сообщении.

В ОАК напомнили, что на текущий момент перевозчики эксплуатируют более 100 самолетов Ил-76ТД и его модификаций. Эти самолеты были произведены в Ташкенте во времена СССР. В настоящее время ресурс этих воздушных суден уже подходит к концу, подчеркнули в корпорации.

Выдача сертификата позволит создать новую модификацию самолета Ил-76ТД-90А. В новом судне конструкторы планируют улучшить летно-технические характеристики, оснастить его современной авионикой, а также сократить минимальный состав экипажа до трех человек.

До этого глава Иркутского авиазавода Александр Вепрев сообщил, что первый модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М планируется поднять в небо в 2025 году. По его словам, на заводе завершена подготовка к производству нового самолета, идет изготовление деталей.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ впервые в 2024 году получило улучшенные самолеты МиГ-31.