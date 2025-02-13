В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М

Первые три самолета Як-130М находятся на этапе сборки в Иркутске

Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ПАО «Яковлев».

В публикации отмечается, что в текущий момент проводится комплектация самолетов системами и агрегатами. Срок выполнения первого полета определят по результатам изготовления первого опытного образца и наземной отработки Як-130М.

В августе глава Иркутского авиазавода Александр Вепрев заявил, что первый модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М планируется поднять в небо в 2025 году.

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М будет существенно отличаться от базовой версии. В рамках расширения боевых возможностей он будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, контейнером с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.

Существующая версия Як-130 производится на Иркутском авиазаводе с 2011 года. Главное назначение самолета — обучение курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач, характерных для истребителей четвертого и пятого поколений.

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