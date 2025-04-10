Отца шестерых детей из Бурятии отправили на СВО

Власти отправили в зону проведения специальной военной операции жителя Бурятии, у которого шесть детей. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в социальной сети «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, она получила несколько обращений от бурятов, которые пытаются вернуть своих близких из зоны конфликта и перевести их в войсковые части по месту жительства.

В качестве одного из примеров Жамбалова привела историю отца шестерых детей. Она отметила, что ситуация этого гражданина осложняется тем, что мать детей ведет асоциальный образ жизни и не присматривает за ними, младшему ребенку всего три года. Мужчина служит по контракту.

Жамбалова пообещала взять это дело на контроль.

В феврале сообщалось, что многодетный отец из подмосковного Орехово-Зуево Алексей, добровольцем отправившийся в зону СВО, получил шесть лет лишения свободы за самовольное оставление службы, хотя он покинул воинскую часть после завершения контракта. Супруга мужчины заявила, что решение суда в отношении Алексея незаконно, поскольку он не подпадает под действие закона о мобилизации.

Ранее прокурора арестовали за организацию побегов военных из зоны спецоперации.