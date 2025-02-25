Многодетный отец из Подмосковья получил срок за самовольное оставление службы

Многодетный отец из подмосковного Орехово-Зуево получил шесть лет лишения свободы за самовольное оставление службы, хотя он покинул воинскую часть после завершения контракта. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, 32-летний мужчина по имени Алексей в начале сентября 2022 года уехал в зону специальной военной операции (СВО) добровольцем. Через полгода его контракт закончился, а часть, где он служил, расформировали. Алексея и его товарищей по службе направили в Луганск. Через месяц после окончания срока контракта мужчина вернулся домой к жене и трем маленьким детям. По словам его супруги Ольги, Алексей не мог продолжать службу, потому что его зарплата была неполной и семье едва хватало средств на жизнь.

В апреле прошлого года Алексею позвонили из министерства внутренних дел. Ему сообщили, что он был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть. Жена Алексея обратилась к юристу, чтобы защитить его интересы. Она продала автомобиль, чтобы оплатить услуги адвоката, но это не помогло.

Суд признал Алексея особо опасным и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом, по словам его супруги, восемь месяцев, которые он провел под следствием, не были засчитаны в срок наказания.

Ольга убеждена, что решение суда в отношении ее супруга незаконно, поскольку он не подпадает под действие закона о мобилизации. Алексей заключил контракт с министерством обороны до объявления частичной мобилизации и имел право не продлевать его по истечении срока. Кроме того, как следует из ответа военной прокуратуры, воинская часть, которая объявила его в розыск, сообщила, что Алексей никогда не проходил службу в этом подразделении.

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