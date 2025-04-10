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ВСУ попытались провести контратаку в Сумской области

ТАСС: в Басовке уничтожили подразделение ВСУ во время попытки контратаки
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Reuters

Вооруженные силы Украины попытались провести контратаку в Басовке Сумской области, но были уничтожены. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, противники пытались напасть на позиции ВС РФ при поддержке двух БТР М113. Живую силу и технику уничтожили на месте, заключило ТАСС.

До этого российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районах трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области. В Минобороны уточнили, что часть подвергшихся ударам позиций украинских формирований располагалась около Журавки, Басовки, Храповщины, Владимировки, Локни, Водолаг, Юнаковки, Мирополья, Беловод и Новониколаевки.

Позже главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. По оценке военного, Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области, так называемую «буферную зону».

Ранее российские военные продвинулись вглубь Сумской области.

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