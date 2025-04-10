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Появились кадры мощного пожара в Киеве после удара армии России

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в Киеве после удара ВС РФ
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ГСЧС Украины

Появились кадры мощного пожара в Голосеевском районе Киева после ночного удара Вооруженных сил России по городу. Фотографии опубликовало издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, удар пришелся по помещениям складов.

Других подробностей не приводится.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что в ночь на 10 апреля российские войска нанесли по Киеву удар с помощью дронов-камикадзе «Герань-2». Авторы канала утверждали, что удар пришелся по помещениям складов. Власти Киева эту информацию пока не комментировали.

Российский беспилотник «Герань» начал применяться в зоне СВО с сентября 2022 года. Эти дроны используются вместе с крылатыми ракетами для ударов по объектам противника.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на мораторий. Она подчеркнула, что в то же время Россия «строго соблюдает мораторий».

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

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