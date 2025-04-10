Российские силовые структуры установили переброшенные в Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, основными подразделениями ВСУ в Курской области являются 129-я отдельная бригада территориальной обороны, 80, 82 и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, 132-й отдельный разведывательный батальон и силы специальных операций. В состав этих подразделений входят и прикомандированные военнослужащие, формально относящиеся к другим воинским частям.

9 апреля председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что в городе Сумы на северо-востоке Украины продавали «туры на грабеж» в Курской области.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад не сможет скрыть преступления украинских боевиков на территории Курской области, все виновные будут наказаны. Она добавила, что Запад закрывает глаза на преступления ВСУ, совершенные под Курском.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.