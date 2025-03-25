Американская разведка оценила ядерный потенциал России

Россия могла бы нанести США катастрофические разрушения при использовании своего ядерного потенциала. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах, с которым ознакомилось РИА Новости.

«У Москвы больше ядерного оружия, чем у других наций, что может стать причиной катастрофических разрушений в США и по всему миру в случае большой войны», — отмечается в документе.

Разведка напомнила, что в конце 2024 года РФ обновила свою ядерную доктрину, расширив условия для нанесения ядерного удара.

В докладе указано, что США рассматривают Россию как постоянную стратегическую угрозу своим интересам независимо от возможных результатов конфликта на Украине. По словам авторов, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. Разведчики пришли к выводу, что «Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США».

Также в документе отмечается, что углубление связей между правительствами Китая, России, Ирана и КНДР сохранится даже после окончания боевых действий на Украине.

Ранее разведка США отметила усиление армии Китая на случай конфликта из-за Тайваня.