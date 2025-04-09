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В Литве заявили о готовности разместить дополнительный военный контингент США

Литва готова принять дополнительный американский военный контингент
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Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Если Соединенные Штаты перераспределят свои военные силы в Европе, то Литва готова разместить на своей территории дополнительный американский контингент. Об этом в эфире национального телеканала LRT заявила министр обороны страны Довиле Шакалене.

Она отметила, что Вильнюс рассчитал, какие дополнительные территории и какую инфраструктуру он мог бы предложить союзникам из США, если у тех появится намерение передислоцировать в Литву подразделения из другой части Европы.

Шакалене подчеркнула, что Литва должна заранее создавать комфортные условия для американских военных в виде хорошей базы для тренировок и безопасного и подходящего содержания боевой техники.

25 февраля министр обороны Литвы заявила, что Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Глава ведомства признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

Ранее в Евросоюзе призвали готовиться к войнам с РФ.

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