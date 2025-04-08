Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу увеличения армии Китая

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность по поводу наращивания Китаем своей армии и проведения им военных учений вблизи Тайваня. Об этом сообщает ABC News.

«Китай быстрыми темпами наращивает свои вооруженные силы, включая флот», — сказал журналистам Рютте, завершая свой визит в японский военно-морской порт Йокосука.

По словам генсека, Североатлантический альянс обеспокоен военными учениями Китая вблизи Тайваня и «очень внимательно следит за ними».

7 апреля в беседе с изданием Japan Times Рютте заявил, что НАТО ошеломляет рост инвестиций в китайский военно-промышленный комплекс. Он отметил, что у КНР уже больше кораблей, чем у Соединенных Штатов, а к 2030 году Пекин должен нарастить число ядерных боеголовок до тысячи. Рютте также назвал Китай «мятежником», противостоящим партнерам Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

До этого в Пентагоне заявили, что Россия расширяет свое сотрудничество с Китаем, Северной Кореей и Ираном в военной сфере, обмениваясь с ними технологиями. Американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что Вашингтон видит в этом угрозу.

Ранее Трамп заявил, что США и КНР не должны тратить сотни миллиардов долларов на свои армии.