В Минобороны рассказали, как российский солдат в одиночку сорвал атаку ВСУ

Младший сержант ВС РФ Чыргал Ооржак практически в одиночку сорвал атаку диверсантов украинской армии, которые скрытно двигались в направлении российских позиций. Подробности сообщило Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что Ооржак первым заметил врага, доложил о его перемещениях командованию, а затем вступил в бой с солдатами ВСУ.

«Находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, Чыргал вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая минометному расчету координаты перемещения противника», — сообщили в МО.

В итоге украинские военные были вынуждены отступить с потерями.

До этого стало известно, что артиллеристы 25-й гвардейской армии группировки «Запад» ликвидировали пункты управления беспилотниками, минометные расчеты и технику ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным оборонного ведомства, РСЗО «Град» также уничтожили точки взлета гексакоптеров, пикапы с боеприпасами, а также скопление живой силы противника.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.