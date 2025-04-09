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ВС РФ уничтожили польский бронемобиль Dzik в ДНР

МО: группировка ВС РФ «Запад» уничтожила польский бронемобиль Dzik в ДНР
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Wikimedia Commons

Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила бронированный автомобиль польского производства Dzik в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, за сутки боевых действий подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю фронта и ударили по живой силе и технике механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах Кировска и Ямполя в ДНР, под Двуречанским в Харьковской области Украины, а также в районе Макеевкии Серебрянского лесничества в ЛНР.

За сутки ведения боевых действий, как подсчитали в МО РФ, ВСУ потеряли 200 человек. Также были подбиты пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Кроме того, российские войска подорвали склад боеприпасов.

В декабре 2024 года ВС РФ уничтожили бронетранспортер «Rosomak» польского производства в зоне СВО.

По подсчетам Кильского института в Германии Украина за три года получила €267 млрд зарубежной помощи.

Ранее Польшу обвинили в незаконной передаче оружия Украине.

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