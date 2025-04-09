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ВСУ атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае

МО РФ: ВСУ 8 БПЛА пытались атаковать станцию «Кореновская» в Краснодарском крае
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с применением 8 беспилотных летательных аппаратов совершили атаку по компрессорной станции «Кореновская» Кореновского района Краснодарского края. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать станцию с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля.

«Компрессорная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Мощность перекачки станции «Кореновская» составляет 31,5 млрд кубометров газа в год», — рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что все украинские беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) и огневыми группами. Ущерба станции не было допущено. В Минобороны назвали атаку по международному энергетическому объекту «намеренной».

«Кроме того, ВСУ совершена атака с применением двух беспилотников на газораспределительную станцию «Темрюк», которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба беспилотных летательных аппарата уничтожены на безопасной от объекта дистанции», — говорится в публикации ведомства.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения по отказу от ударов по объектам энергетики. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами РФ, которые были атакованы Вооруженными силами Украины после начала действия моратория. Представитель Кремля рассказал, что американцы пообещали дать оперативный ответ на этот счет, однако его пока нет.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

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