Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали территорию церкви в Курской области

ТАСС: ВСУ атаковали территорию церкви в Гуево, где прятались люди
close
Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками в селе Гуево в Курской области церковь и здания на ее территории, в подвалах которых прятались люди. Об этом сообщила мирная жительница Мария Дейнеко, передает ТАСС.

Женщина рассказала, что во время оккупации местные жители были вынуждены прятаться в подвалах, где за восемь месяцев они «не видели ни света, ни воды».

По данным агентства, дом Дейнеко, как и другие восемь домов на улице, еще в сентябре прошлого года дронами и артиллерией сожгли украинские военные, из-за чего людям пришлось прятаться в подвальных помещениях на территории церкви.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории.

8 апреля Минобороны России объявило об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Ранее бойцы ВС РФ нашли в Гуево пропавшего монаха.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами