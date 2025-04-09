ВСУ атаковали территорию церкви в Курской области

ТАСС: ВСУ атаковали территорию церкви в Гуево, где прятались люди

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками в селе Гуево в Курской области церковь и здания на ее территории, в подвалах которых прятались люди. Об этом сообщила мирная жительница Мария Дейнеко, передает ТАСС.

Женщина рассказала, что во время оккупации местные жители были вынуждены прятаться в подвалах, где за восемь месяцев они «не видели ни света, ни воды».

По данным агентства, дом Дейнеко, как и другие восемь домов на улице, еще в сентябре прошлого года дронами и артиллерией сожгли украинские военные, из-за чего людям пришлось прятаться в подвальных помещениях на территории церкви.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории.

8 апреля Минобороны России объявило об освобождении Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы.

Ранее бойцы ВС РФ нашли в Гуево пропавшего монаха.