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Бывший вагнеровец рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни

Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни

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Евгений Биятов/РИА Новости

Ветеран ЧВК «Вагнер» Олег Ипатов рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни после участия в спецоперации. Об этом сообщает портал 45.ру.

По словам ветерана, он отправился в зону проведения спецоперации в качестве добровольца. Получив ранение, Ипатов более 6 месяцев провел в госпитале, после чего вернулся домой. Там ему провели четвертую по счету операцию.

«Я когда со спецоперации пришел, то вообще людей перестал понимать. Мне кажется, что мой мозг просто стал работать совсем по-другому», — пояснил Ипатов.

Он добавил, что хотел бы забыть увиденное в боях. Также Ипатов подчеркнул, что человека в таком состоянии нельзя оставлять одного.

До этого председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал власти РФ признать священников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, ветеранами боевых действий, а также обеспечить им льготы и выплаты, которые предусмотрены для военнослужащих.

Ранее участник СВО рассказал студентам МГУТУ о причинах своего выбора.

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