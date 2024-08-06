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Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал о «бомжах» на передовой

Бывший боец «Вагнера» рассказал о методах Евгения Пригожина по набору в ЧВК

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что бывший руководитель организации Евгений Пригожин набирал принципиально тех, кто пробыл в тюрьме около 20 лет за совершение серьезных преступлений, сидевшие за бытовые конфликты ему были не интересны. Слова вагнеровца приводит «Царьград».

Собеседник телеканала рассказал, что сам пробыл в заключении 28 лет. Его первый бой произошел за местную автозаправку в Луганске, все закончилось удачно. По словам бойца, после этого отношение к нему в «Вагнере» поменялось, он стал «своим».

Мужчина также отметил, что штурмовиков называли «боевыми бомжами», так как у них не было опознавательных знаков и шевронов.

Частная военная компания «Вагнер» — российское негосударственное вооруженное формирование, созданное предпринимателем Евгением Пригожиным. Бойцы ЧВК в том числе работали в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в Петербурге поймали очередного хулигана, осквернившего могилу основателя ЧВК «Вагнер».

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Операция на Украине
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