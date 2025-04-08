Российские военные получили первую партию грузовых дронов «Хозяйка»

Российским военнослужащим доставили в зону специальной военной операции первые 30 грузовых дронов «Хозяйка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Народный фронт.

«На передовой уже работают более 30 наших «Хозяек», сейчас к отправке готовится очередная партия», — отметил руководитель производства нового беспилотника.

По его словам, свое название БПЛА получил из-за функционала: дрон привозит военнослужащим воду и провиант, как «самая настоящая заботливая хозяйка».

Беспилотник работает на удалении до 15 км от оператора, летает со скоростью до 60 км/час в течение 20 минут и способен нести до 15 кг полезной нагрузки. Кроме того, «Хозяйку» можно оборудовать сбросом, чтобы использовать для выполнения боевых задач.

В конце марта сообщалось, что в Сибири создали прототип большого беспилотного самолета с радиусом действия в 1 тыс. км. По информации «Известий», изначально планировалось использовать БПЛА в качестве транспортного между населенными пунктами, расположенными на большом расстоянии друг от друга. Однако теперь беспилотник будет востребован и в качестве военно-транспортного или дрона-бомбардировщика. Взлетно-посадочная полоса ему не нужна, он может сбрасывать контейнеры на парашюте и способен переносить не менее 200 кг полезной нагрузки.

Ранее концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе в двух модификациях.