Более 70% сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили службу на фронте. Об этом утверждает командование Сухопутных сил ВСУ, которое цитирует украинское издание «Страна».

«Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую», — утверждают в командовании ВСУ.

При этом, как заявили в командовании украинской армии, оставшаяся часть сотрудников ТЦК являются гражданскими специалистами.

Также бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что на Украине призывники не обращаются в полицию, поскольку опасаются быть мобилизованными.

С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине женщина с ружьем спасла мужа от насильственной мобилизации.