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В российском регионе участнику СВО отказали в льготах

Чиновники в ЯНАО отказались предоставить льготы участнику спецоперации
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отказали участнику специальной военной операции (СВО) в предоставлении льгот. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В надзорное ведомство поступила жалоба от матери военнослужащего. После этого специалисты провели проверку и установили, что департамент социальной защиты населения при администрации Шурышкарского района отказался предоставить ветерану боевых действий положенные жилищно-коммунальные выплаты.

«Прокуратурой <...> направлен иск в суд о признании права сына заявительницы на получение полагающейся выплаты. Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что надзорное ведомство взяло на контроль фактическое исполнение решения суда.

8 апреля депутат Государственной думы РФ Максим Иванов рассказал, что мобилизованного участника СВО из Свердловской области ошибочно признали дезертиром и лишили его положенных выплат. По его словам, мужчина перестал получать деньги в июле 2024 года. Родителям военнослужащего не удалось решить вопрос собственными силами, поэтому они обратились за помощью к парламентарию. В результате законодатель направил запрос в военную прокуратуру, и там пообещали исправить ошибку и вернуть не выплаченные средства в полном объеме.

Ранее в Свердловской области банк забрал страховую выплату у дочери участника СВО, не вернувшегося с фронта.

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