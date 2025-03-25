Бывший кандидат в губернаторы Красноярского края Глисков попросился на СВО

Красноярский экс-кандидат в губернаторы Глисков заявил, что хочет на СВО

Экс-кандидат в губернаторы Красноярского края, бывший депутат законодательного собрания Александр Глисков, осужденный на 10 лет по обвинению во взяточничестве, попросился на СВО. Об этом сообщает пресс-служба судов Красноярского края, ее цитирует РИА Новости.

«Сегодня на судебном заседании в Красноярском краевом суде в апелляции по рассмотрению жалоб на приговор Александру Глискову осужденный заявил, что готовится к заключению контракта с военным комиссариатом и отправке на СВО», — говорится в сообщении суда.

Бывшего кандидата в главы региона наказали также штрафом в 10 млн рублей. Также его лишили права занимать должности на госслужбе сроком на восемь лет. Позже приговор в краевом суде обжаловали представители защиты Глискова.

До этого гособвинение просило суд приговорить к 14 годам колонии строгого режима Глискова по делу о взятке.

Следствие выяснило, что в период с декабря 2016 года по май 2017 года депутат законодательного собрания Красноярского края Глисков, используя свои служебные полномочия, потребовал от руководителя одного из государственных предприятий в Красноярске дать ему взятку в особо крупном размере — один миллион рублей.

Ранее суд вынес приговоры по делу о хищении в Росгвардии.