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Эксперт объяснил, с какой целью в Белоруссию пытались завезти взрывчатку

Офицер ФСБ Попов: в Белоруссию пытались завезти взрывчатку с целью диверсий
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Telegram-канал «BELTA»

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что таможенники на польско-белорусской границе задержали микроавтобус почти с 600 кг взрывчатки. По словам эксперта, такое количество взрывчатого вещества могло повредить целый микрорайон.

Он также отметил, что аналогичный вес использовался для подрыва газопровода в Балтийском море.

«Соответственно, может быть, точно также пытались бы где-то взорвать еще один газопровод, который идет по Черному морю или еще где-то, вот такой непростой логистикой. Я думаю, скорее всего, это везли для того, чтобы расфасовать и организовать не менее 20-30 схронов для дальнейших диверсий», — предположил Попов.

6 апреля на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей белорусские таможенники задержали микроавтобус, в котором были спрятаны рекордные 580 кг пентаэритриттетранитрата — особо мощного взрывчатого вещества. По данным таможни, груз следовал из Литвы через Польшу и Белоруссию в Россию. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан. Он утверждает, что не знал о содержимом автомобиля и занимался легальной перевозкой по просьбе знакомого из Эстонии.

Ранее в центре Киева взорвался автомобиль.

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