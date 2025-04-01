Бывший командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел в интервью «5 каналу» заявил, что вторжение в Курскую область стало провалом украинской армии.

«Курская операция на данном этапе провальная», — сказал он.

По его словам, она была бы успешной, если бы длилась не шесть месяцев, а два месяца.

Он отметил, что украинские власти могли получить краткосрочные политические дивиденды в случае быстрого выхода ВСУ из Курской области. Длительная операция, по словам офицера, привела к большим потерям в людях и техники у украинской армии. Также пострадали другие направления, куда могли быть переброшены резервы.

1 апреля в Минобороны России сообщили, что разведывательно-ударный вертолет Ка-52м нанес удары по личному составу и бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. По данным ведомства, эти цели удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили половину Гуева в Курской области.