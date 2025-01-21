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В РФ создали новый дрон-камикадзе «КУб-2-Э»

Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе в двух модификациях
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«Калашников»

Российский концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе, получивший название «КУб-2-Э», в двух модификациях. Об этом сообщила пресс-служба концерна в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что данный летательный аппарат был создан сотрудниками «Калашникова» совместно с коллегами из научно-производственного объединения «Ижевские беспилотные системы». Дрон представляет собой управляемый барражирующий боеприпас.

«Калашников» впервые представит новейшую <...> разработку — управляемые барражирующие боеприпасы «КУб-2-Э» малого и среднего классов — на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025», — говорится в публикации.

Мероприятие запланировано на 17–21 февраля 2025 года и состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Из текста следует, что летательный аппарат имеет массу более 10 кг вне зависимости от его модификации. Дрон можно использовать в светлое и темное время суток при скорости ветра у земли до 15 м/с. При этом беспилотник выдерживает температуру воздуха от -40°C до +50°C.

«Управляемые барражирующие боеприпасы маневренны и оснащены оптико-электронными системами, благодаря чему операторы наводят боеприпасы на цели даже при изменении последними своего местоположения», — добавили в пресс-службе.

Ранее в РФ завершили испытания противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с дистанционным управлением.

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