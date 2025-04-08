Польша выразила готовность организовать логистику перемирия на Украине

Польша готова организовать логистику перемирия на территории Украины. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы будем участвовать в процессе логистического обеспечения», — отметил он, говоря о перспективе заключения перемирия на Украине.

Министр не уточнил, что именно он имеет в виду.

2 апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава не планирует отправлять своих военных на Украину в рамках возможной миротворческой миссии Европы. По его словам, Польша станет крупнейшим бенефициаром восстановления Украины, в силу языковой близости и самой логистики страна будет «логистическим хабом этого восстановления».

В конце января Косиняк-Камыш в ходе встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что более 90, а часто 95% западной помощи для Украины проходит через польский аэродром Ясенка. По его словам, вокруг этого логистического хаба разместили немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot. Писториус добавил, что Patriot будут дежурить в Польше на протяжении шести месяцев, после чего вернутся на родину.

Ранее на Западе заявили, что у Европы нет сил для отправки войск на Украину.