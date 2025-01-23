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В Польше вокруг хаба с оружием для Украины размещают немецкие ЗРК Patriot

МО Польши: немецкие ЗРК Patriot размещают вокруг хаба с оружием для Украины
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Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что немецкие ЗРК Patriot размещают вокруг польского аэродрома Ясенка, который является главным хабом по поставке вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что мы наблюдали батареи Patriot, которые размещаются вокруг аэродрома Ясенка, чтобы защищать наше и союзническое небо <...> Более 90, а часто 95% помощи для Украины проходит через аэродром Ясенка», — поделился Косиняк-Камыш.

Писториус отметил, что Patriot будут дежурить в Польше на протяжении шести месяцев, после чего вернутся на родину.

До этого Косиняк-Камыш говорил, что Польша не рассматривает возможность отправки миротворческих сил на Украину.

По информации Financial Times, несмотря на статус верного союзника Украины, отношения между Киевом и Варшавой ухудшились из-за исторических обид, проблем с дешевым украинским экспортом в сельском хозяйстве и растущего недовольства украинскими беженцами.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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