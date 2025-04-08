Украинские солдаты отказываются садиться в американские бронетранспортеры, потому что боятся попасть под удар российского противотанкового комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он опубликовал видеозапись с уничтоженным американским БТР М113.

«Он («Корнет». — прим. ред.) проникает через ужасно неэффективную лобовую броню и детонирует внутри. Вот почему украинцы предпочитают ездить на них, а не в них», — написал Боуз.

4 апреля американское издание 19FortyFive назвало ПТРК «Корнет» одним из самых эффективных и востребованных противотанковых ракетных комплексов в мире.

До этого американский журнал The National Interest писал, что ПТРК «Корнет» превосходит поставляемый на Украину в рамках западной военной помощи американский ПТРК Javelin. В статье говорится, что «Корнет» является лучшим в российской армии противотанковым комплексом. Дальность стрельбы ПТРК составляет 10 километров. Противотанковая ракета с тандемно-кумулятивной боевой частью управляется по лазерному лучу. Такие боеприпасы могут пробивать обладающую динамической защитой современную броню западных танков. Особенно уязвимы перед «Корнетом» американские танки Abrams.

Автор материала считает, что российские бойцы хорошо приспособились к использованию противотанковых ракет и дронов, и это делает применение «Корнета» еще более эффективным. Каждое попадание «Корнета» в цель наносит украинской армии гораздо больший урон, нежели успешный выстрел из американской комплекса Javelin по российской бронетехнике.

Ранее в России рассказали о «мутации» ПТРК в зоне СВО.