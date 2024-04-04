В России рассказали о «мутации» ПТРК в зоне СВО

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) мутировали в универсальные ракетные комплексы поля боя и зачастую используются не для поражения техники, а для нанесения ударов по другим целям. Это показал опыт специальной военной операции (СВО), рассказал РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский.

Он обратил внимание, что такие комплексы изначально были созданы для борьбы с тяжелобронированной техникой. По словам эксперта, на сегодняшний день ПТРК «утратил эту специализацию и в рамках СВО мутировал в универсальный ракетный комплекс поля боя», используемый для поражения самых различных целей.

«Например, часто ПТРК используются для разрушения укреплений противника — блиндажей, наблюдательных и опорных пунктов, долговременных огневых точек. Кроме того, ПТРК используются для поражения вышек связи, скоплений живой силы, и, в принципе, любых целей доступных для поражения в пределах его дальности действия», — заявил Мураховский.

Он также отметил, что в зоне спецоперации находится большое число операторов таких комплексов, которые ни разу не стреляли непосредственно по военной технике, но в огромном количестве поражали другие объекты противника.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники успешно уничтожили бронетранспортное средство украинских Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии 7,8 тысячи метров. Это стало возможным благодаря использованию новых прицелов ПТРК «Корнет».

Ранее в США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ.