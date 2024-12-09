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Американский эксперт рассказал о преимуществе ПТРК «Корнет» перед американским Javelin

NI: российский ПТРК «Корнет» превосходит американский Javelin в зоне СВО

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Wikipedia

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» превосходит поставляемый на Украину в рамках западной военной помощи американский ПТРК Javelin. Об этом сообщает журнал National Interest (NI).

В статье говорится, что «Корнет» является лучшим в российской армии противотанковым комплексом. Дальность стрельбы ПТРК составляет 10 километров. Противотанковая ракета с тандемно-кумулятивной боевой частью управляется по лазерному лучу. Такие боеприпасы могут пробивать обладающую динамической защитой современную броню западных танков. Особенно уязвимы перед «Корнетом» американские танки Abrams.

Автор материала считает, что российские бойцы хорошо приспособились к использованию противотанковых ракет и дронов, и это делает применение «Корнета» еще более эффективным. Каждое попадание «Корнета» в цель наносит украинской армии гораздо больший урон, нежели успешный выстрел из американской комплекса Javelin по российской бронетехнике.

16 октября сообщалось, что роботизированный ПТРК «Фагот» поразил позиции ВСУ.

Ранее в России рассказали о «мутации» ПТРК в зоне СВО.

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