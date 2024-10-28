В ВСУ выпустили украинско-корейские разговорники перед появлением солдат из КНДР

Солдаты ВСУ предупредили, что военнослужащие из Северной Кореи вступят в боевые действия в ближайшие дни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.

По словам одного из собеседников газеты, который принимает участие в боях под Курском, командиры предупредили его о появлении военных из Северной Кореи в ближайшие дни.

Кроме того, в ВСУ выпустили специальный украинско-корейский разговорник, чтобы военные могли обращаться к северокорейским солдатам с требованием сдаваться.

28 октября официальный представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Ранее Байден одной фразой отреагировал на якобы отправку войск КНДР в Россию.