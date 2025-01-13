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В Кремле оценили слова Зеленского о готовности передать пленных военных КНДР

Песков: РФ заинтересована в передаче пленных северокорейских военных Пхеньяну
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут комментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности передать пленных северокорейских военных Пхеньяну, однако РФ заинтересована в этом.

Представитель Кремля отметил, что в России не знают, соответствуют ли слова президента Украины действительности.

«Мы заинтересованы в этом. Процесс идет нелегко, но для нас важна жизнь каждого военного, который находится в плену», — сказал Песков.

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении якобы «военных из Северной Кореи» в Курской области, опубликовав в Telegram-канале фотографии одного из военнопленных и снимки его военного билета. При этом на кадрах видно, что документ выдан гражданину России, уроженцу Тувы Аранчину Антонину Аясовичу.

В конце декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новости о якобы присутствии тысяч солдат КНДР на Украине распространяются, чтобы помешать мирным переговорам. Политик отметил, что это один из способов для украинского президента Владимира Зеленского продолжать требовать денежные средства и оружие.

Ранее Блинкен выразил недовольство сотрудничеством России и КНДР.

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