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В России создали станцию управления армией дронов

«Гермес»: в России разработали станцию управления неограниченным числом дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские специалисты разработали наземную станцию управления (НСУ), которая позволяет управлять неограниченным количеством дронов с одного пульта. Об этом сообщил официальный представитель конструкторского бюро «Гермес», входящего в НПО «Кайсант», в интервью ТАСС.

Изделие обладает способностью создавать коллектив и применяется для единовременного погружения в режим гибернации целой армии дронов.

«НСУ уже используется в зоне спецоперации и представляет собой компактное устройство, в которое вставляется наш передатчик 'Гермес'. С помощью этой установки можно управлять множеством дронов одновременно, а также вводить целую армию беспилотников в режим гибернации. Мы можем размещать любые дроны, включая тележки и катера, и управлять ими с одного пульта одним оператором», — отметил представитель организации.

По его словам, НСУ обеспечивает эффективную работу даже в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ), позволяя использовать от двух до четырех различных каналов связи одновременно.

«Система поддерживает интеграцию с различными средствами связи, включая RLS и Crossfire, и обеспечивает безошибочное обновление программного обеспечения при необходимости», — добавили в КБ «Гермес».

30 января сообщалось, что в зону специальной военной операции поступила радиоуправляемая тележка «Муравей», которая используется как портативный аэродром для взлета дронов из труднодоступных мест.

Ранее в Швеции заявили об испытаниях «роя» беспилотников.

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